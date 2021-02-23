Китайско-узбекскую вакцину ZF-UZ-VAC 2001 представили парламенту Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Парламенту Узбекистана 22 февраля представили «научные и практические доказательства эффективности и безопасности» китайско-узбекской вакцины. Об этом сообщает Кун.уз, ссылаясь на первого заместителя министра инновационного развития Шахло Турдикулову.

«Нами совместно с китайскими коллегами была создана одна из самых эффективных и безопасных вакцин [от коронавируса] в мире, получившая брендовое название ZF-UZ-VAC 2001. Это большое достижение отечественной науки, выдвинувшее нашу страну в немногочисленный круг стран-разработчиков собственной вакцины. Эта вакцина подвергнута очень серьёзным клиническим исследованиям. Вся работа проводилась по очень строгим стандартам, в соответствии с международными требованиями. Сейчас эта вакцина проходит этап перерегистрации ВОЗ», — рассказала Шахло Турдикулова.

«Еще в ноябре к нам прибыла команда китайских специалистов и учёных, которые бок о бок с нашими учёными и медиками проводят первоначальную вакцинацию», — добавила она.

«Недавно мы запустили работу колл-центра, основной функцией которого является постоянный мониторинг состояния здоровья вакцинируемых. В этот колл-центр смогут обратиться люди при массовой вакцинации. По итогам первой и второй фазы вакцинации, проведённой на начальном этапе в Китае, а также на исследованиях 7000 человек, которые мы сами здесь проводили в Узбекистане, были получены данные, что безопасность вакцины составляет более 99%», — заявила первый замглавы Мининноваций.

При этом, отметила Шахло Турдикулова, практически отсутствуют случаи побочных эффектов от этой вакцины. «Если говорить по эффективности вакцины, иммуногенность ее составила 97%, а уровень выработки антител после второй дозы повышался в 11 раз», — сказала она.

«Недавние исследования показали очень высокий эффект вакцины против британского и южноафриканского штаммов. Так, по сравнению с вакциной Moderna [разработанной в США], он выше в 6 раз. Также одним из важных плюсов является то, что эта вакцина может храниться и транспортироваться в условиях обычного холодильника — до 8 градусов», — сообщила первый заместитель министра.

Шахло Турдикулова заявила, что на парламентских слушаниях разработчики рекомендовали китайско-узбекскую вакцину к широкому использованию по результатам регистрационных процедур.

Третья фаза клинических испытаний вакцины, разработанной китайской компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical, стартовала в Узбекистане в декабре, на 22 февраля 6835 добровольцев получили первую дозу, 3843 человек — вторую и 178 добровольцев — третью дозу вакцины ZF 2001. На прошлой неделе стало известно, что компания признала Узбекистан соавтором в разработке препарата. Вакцина будет выпускаться совместно с узбекскими фармацевтами под названием ZF-UZ-VAC 2001. В качестве партнёра выбрана компания Jurabek Laboratories.

На парламентском слушании 22 февраля, проведённом по инициативе фракции Народно-демократической партии Узбекистана, обсуждался также приоритетный порядок вакцинации.