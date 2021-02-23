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  23 февраля 2021
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В Узбекистане кукла стала причиной двойного ДТП и гибели двух человек (видео)

CentralAsia (UZ) -  Выброшенная на проезжую дорогу кукла привела к смертельной аварии на трассе Карши – Самарканд. Под колесами КАМАЗа погибли двое мужчин, пытавшихся спасти пострадавших в ДТП, сообщили местные СМИ.

О трагедии на трассе сообщила информационная программа Zamon. Как говорится в сюжете, водитель автомобиля Damas, ехавший по трассе ранним утром, увидел на дороге лежавшую куклу. Он попытался объехать препятствие, но автомобиль опрокинулся.

Другие водители, оказавшиеся на дороге, бросились спасать людей в перевернувшейся машине. В это время к месту происшествия подъехал КАМАЗ. Его водитель, увидев перевернутый Damas, стал объезжать место аварии и сбил двоих мужчин, которые помогали пассажирам.

Один из пострадавших умер на месте происшествия, второй был госпитализирован, но скончался в больнице. Как оказалось, водитель КАМАЗ не смог вовремя затормозить, несмотря на крики и сигналы людей. Сообщается, что в тот день грузовик был перегружен.

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