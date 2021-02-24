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  24 февраля 2021
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В Узбекистане предложили отменить уголовное наказание за распространение религиозных материалов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане внесено предложение об отмене уголовного наказания за незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного характера. Об этом стало известно из информации, опубликованной на портале СОВАЗ в проекте нового Уголовного кодекса.

Кроме того, несоблюдение законных требований администрации пенитенциарного учреждения, незаконная подготовка, хранение, ввоз или распространение религиозных материалов, незаконный сбор, раскрытие или использование информации, нарушение законодательства о религиозных организациях, вооруженных силах или преступлениях, таких как отказ в альтернативной службе, нарушение порядка преподавания религиозной доктрины и другие преступления с низким социальным риском, также исключаются из уголовного законодательства.

При этом уголовная ответственность, согласно проекту закона, устанавливается за следующие виды преступлений: незаконные эксперименты над людьми; незаконная госпитализация в психиатрическое учреждение; самосуд; незаконное воспрепятствование проведению или участию в митингах, собраниях или демонстрациях; шантаж; незаконные действия с инсайдерской информацией; должностной подлог сотрудником негосударственной коммерческой организации или другой неправительственной организации; продажа ребенка родителем; воспрепятствование законной деятельности журналиста.

Новая редакция Уголовного кодекса была разработана Генеральной прокуратурой совместно с соответствующими министерствами и ведомствами и опубликована для публичного обсуждения.

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