В ЮНИСЕФ прокомментировали ДТП в Ташкенте с колонной грузовиков, предназначенных для вакцин

CentralAsia (UZ) - В ЮНИСЕФ прокомментировали нашумевшее ДТП после передачи автомобилей для транспортировки вакцин.

Накануне, 23 февраля, Детский фонд ООН передал правительству Узбекистана 223 транспортных средства для обеспечения сохранности качества вакцин и их безопасной транспортировки. Однако через пару часов автомобили попали в ДТП в центре Ташкента.

"Мы связались с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, где подтвердили, что никто не пострадал в ДТП, и только два из 223 автомобилей были серьезно повреждены. Минздрав сообщил, что эти автомобили будут отремонтированы и отправлены в соответствующий регион страны", - говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

"Также хотим отметить, что данные автомобили не перевозили вакцины, как cообщили некоторые СМИ. Они были переданы правительству для дальнейшего использования в транспортировке вакцин", - добавили в Фонде.

"Мы по-прежнему уверены, что сегодняшний вклад будет иметь большое значение для обеспечения справедливого распределения вакцин", - заключили в ЮНИСЕФ.