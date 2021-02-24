Туркменистан и Азербайджан пришли к соглашению о спорном месторождении на Каспии

CentralAsia (TM) - Меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Туркменистана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения "Достлук" на Каспии обсуждался на заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана 23 февраля.

В ходе переговоров была подчеркнута важность документа и отмечено, что он будет способствовать сотрудничеству между двумя странами, сообщает Туркменпортал.

Согласно документу, углеводородные ресурсы месторождения «Достлук» будут распределены между сторонами в соотношении 70% Туркменистану и 30% Азербайджанской Республике.

После обсуждения меморандум был поставлен на голосование и ратифицирован.