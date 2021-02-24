На утро 24 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 753 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб. В разрезе регионов: - город Алматы — 93; - Павлодарская область — 90; - Восточно-Казахстанская область — 73; - город Нур-Султан — 68; - Костанайская область — 68; - Казахстанская область — 65; - Акмолинская область — 63; - Карагандинская область — 59; - Алматинская область — 39; - Северо-Казахстанская область — 39; - Атырауская область — 38; - Жамбылская область — 18; - Западно - Кызылординская область — 14; - Актюбинская область — 9; - город Шымкент — 6; - Туркестанская область — 6; - Мангистауская область — 5. Всего в стране выявлено 209 тыс. 562 заболевших.