На утро 24 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 753 человек
- Азия и мир, общество
- 9:38, 24 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 93;
- Павлодарская область — 90;
- Восточно-Казахстанская область — 73;
- город Нур-Султан — 68;
- Костанайская область — 68;
- Казахстанская область — 65;
- Акмолинская область — 63;
- Карагандинская область — 59;
- Алматинская область — 39;
- Северо-Казахстанская область — 39;
- Атырауская область — 38;
- Жамбылская область — 18;
- Западно - Кызылординская область — 14;
- Актюбинская область — 9;
- город Шымкент — 6;
- Туркестанская область — 6;
- Мангистауская область — 5.
Всего в стране выявлено 209 тыс. 562 заболевших.