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  24 февраля 2021
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На утро 24 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 753 человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 93;

- Павлодарская область — 90;

- Восточно-Казахстанская область — 73;

- город Нур-Султан — 68;

- Костанайская область — 68;

- Казахстанская область — 65;

- Акмолинская область — 63;

- Карагандинская область — 59;

- Алматинская область — 39;

- Северо-Казахстанская область — 39;

- Атырауская область — 38;

- Жамбылская область — 18;

- Западно - Кызылординская область — 14;

- Актюбинская область — 9;

- город Шымкент — 6;

- Туркестанская область — 6;

- Мангистауская область — 5.

Всего в стране выявлено 209 тыс. 562 заболевших.

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