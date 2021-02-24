Против актера Жерара Депардье открыто расследование по обвинению в изнасиловании

CentralAsia (KG) - Французская прокуратура снова начала расследование в отношении актера Жерара Депардье по обвинению в изнасиловании молодой актрисы. Речь идет о событиях, которые якобы произошли в парижской квартире Депардье в августе 2018 года. Имя предполагаемой жертвы не раскрывается.

Адвокат знаменитого актера подтвердил агентству Франс пресс, что расследование против него действительно ведется, однако заявил, что Депардье "полностью отвергает" обвинения и информация о действиях прокуроров должна была остаться в тайне.

Два года назад адвокат актера ответил на эти обвинения так: "Жерар Депардье потрясен. Это обвинение противоречит тому, кто он есть, и тому, что он уважает".

По данным французских средств массовой информации, актриса подала жалобу на Депардье в конце августа 2018 года. В 2019-м парижские прокуроры расследование закрыли, но снова возобновили его в 2020-м.



Формальное расследование против Депардье было начато в декабре прошлого года. В ходе этого процесса прокуроры должны решить, нужно ли предъявлять актеру официальные обвинения.

По сведениям газеты Le Monde, семья актрисы, заявившей о преступлении, знакома с Депардье. "Здесь не было совершенно ничего профессионального", - сказал изданию информированный источник.

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