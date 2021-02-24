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  24 февраля 2021
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В Ашхабаде состоится саммит Турция-Азербайджан-Туркменистан

CentralAsia (TM) -  В этом году в Туркменистане состоится саммит высокого уровня Турция-Азербайджан-Туркменистан.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции после 5-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана в Анкаре.

Министр сказал, что провел широкие обсуждения как на двусторонней, так и на трехсторонней встрече со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Подчеркнув важность трехсторонней встречи со своими коллегами, министр отметил, что Турция рада подписанию Меморандума о взаимопонимании между Туркменистаном и Азербайджаном по совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения “Достлуг” в Каспийском море: “На встрече мы всесторонне обсудили вопросы, связанные с реализацией этого меморандума и возможную роль Турции в этой области”.

Министр добавил, что состоялся также обмен мнениями о совместных шагах всех трех стран в борьбе с терроризмом, региональных и глобальных вопросах.

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