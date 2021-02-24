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  24 февраля 2021
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Пандемия коронавируса закончится в начале 2022 года, - ВОЗ

CentralAsia (CA) -  Пандемия коронавируса закончится в начале 2022 года, считает глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Об этом он сказал в интервью датскому телеканалу DR.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться», — сказал Клюге.

По мнению Клюге, вирус продолжит свое распространение, однако необходимости во всех ограничениях уже не будет. При этом он отметил, что это вероятное развитие событий, но точный исход определить пока нельзя.

Что касается новых мутаций коронавируса, это нормальный процесс, поскольку вирус пытается адаптироваться к человеку, указал представитель организации. По его словам, ВОЗ внимательно следит за эффективностью вакцин против COVID-19 из-за быстро распространяющихся новых типов вируса. При этом он отметил, что вакцины могут быть изменены для борьбы с новыми мутациями, если это необходимо, и их не потребуется создавать с нуля.

В начале февраля британская фармакологическая компания AstraZeneca пообещала адаптировать созданную вакцину от коронавируса для борьбы с обнаруженным в Южной Африке штаммом.Как сообщила сотрудница Оксфордского университета Сара Гилберт, которая руководила работой по созданию вакцины, уже созданную технологию легко адаптировать, а новый вариант вакцины может быть готов к осени.

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 111,1 млн человек, из них 2,46 млн умерли.

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