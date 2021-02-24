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  24 февраля 2021
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Сотрудников службы безопасности Капитолия США обвинили в нарушении правил разведки

CentralAsia (CA) -  Сотрудников службы безопасности Капитолия США, которые были свергнуты после нападения на Конгресс 6 января, обвинили в нарушении правил разведки. Об этом сообщает ВВС News.

Давая показания комитету Сената, официальные лица заявили, что участники беспорядков «прибыли подготовленными к войне» с оружием, радио и альпинистским снаряжением.

Бывший начальник полиции Капитолия Стивен Сунд сказал, что готовился к акции протеста, а не к «скоординированному нападению в военном стиле».

Четыре человека погибли после штурма протестующих, поддерживающих Трампа.

Трое из четырех официальных лиц, давших во вторник показания Комитету внутренней безопасности и по делам правительства, подали в отставку сразу после нападения, в результате которого был убит один офицер полиции Капитолия.

Исполняющий обязанности начальника полиции Вашингтона Роберт Конти III сказал законодателям, которые проводят первые публичные слушания по делу о нападении, что он «ошеломлен» тем, сколько времени потребовалось Пентагону, чтобы развернуть войска Национальной гвардии, чтобы помочь подавить беспорядки.

Демократы заявляют, что это нападение было равнозначно восстанию, и объявили импичмент бывшему президенту Дональду Трампу за якобы подстрекательство к мафии. Позже Сенат оправдал его, став первым президентом в истории США, дважды подвергшимся импичменту.

6 января 2021 года сторонники 45-го президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий, потребовав отмену итогов президентских выборов 2020 года.

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