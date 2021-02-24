Могут ли могучие банхары Монголии спасти степь?

CentralAsia (MNG) - Эти древние хранители традиционного кочевого образа жизни возвращаются.

На монгольской степи есть хищники, есть добыча, и есть банхары. Эти большие, мощные собаки весят до 125 фунтов, с лохматой толстой шерстью, которая придает им медвежий вид. Вот уже 15000 лет банхары являются хранителями степи.





На этих лугах овцы и другой домашний скот, которого придерживаются традиционные кочевые пастухи, находятся под постоянной угрозой со стороны волков, орлов и даже снежных барсов.

На протяжении тысячелетий банхары охраняли как животных, так и средства к существованию семьи. В знак признания их важности банхары — единственные животные, которых называют кочевники-пастухи.

Связь настолько особенная, что пастухи верят, что людей можно перевоплотить в банхаров, а в банхаров — в людей — еще одна уникальная честь.

«То, что наши предки говорили нам, и что наши старшие говорили нам, и во что мы верим в обществе, — это то, что наличие банхара духовно полезно», - говорит традиционный кочевой пастух Насанцэцэг Баттулга через переводчика, -передает atlasobscura.com. «В моей семье четыре человека, но, если мы добавим два наших банхара, мы будем считать себя семьей из шести человек», - добавляет она.

Эта особая связь между пастухом и собакой-банхаром была почти утеряна, как и сам банхар. В социалистических кампаниях советской эпохи, направленных на коллективизацию стада и поощрение семей к более оседлому образу жизни, собакам не было места.





Выпущенные, истребленные и превращенные в шубы для модных москвичей, банхары почти исчезли. Собаки выжили только в изолированных очагах, разбросанных по стране.

Когда в 1990-е годы кочевые семьи начали возвращаться к своему традиционному образу жизни, они остались без покровителя степи. Без банхара для защиты скота от волков и других хищников потери стада увеличивались, поэтому кочевники стали держать больше животных, чтобы заработать на жизнь. Более крупные стада, а также все более суровые зимние штормы и температуры привели к крайнему опустыниванию степи. В совокупности это экономическое и экологическое давление угрожает сделать то, что Советы не смогли: стереть кочевые традиции с карты.

Теперь амбициозный проект направлен на возвращение банхарских собак к их традиционной роли опекунов скота. Это предприятие может также дать монгольской степи и ее богатым культурным традициям шанс снова процветать.





Собаки-банхары эволюционировали в этих часто суровых условиях. Это не порода, а ландрас, то есть они адаптировались из поколения в поколение без вмешательства человека. Помимо размера, банхары обладают несколькими уникальными характеристиками: чрезвычайно густой шерстью, относительно небольшими лапами, которые остаются более теплыми зимой, и более низкими потребностями в калориях, чем у такой же породы западных стражей, таких как Великие Пиренеи.





Собаки не пасут домашний скот, как, скажем, бордер-колли, но они перемещают животных как группу по ландшафту, что снижает чрезмерный выпас скота.





Банхары живут со своими стадами, спят с ними и яростно защищают их; просто их присутствия достаточно, чтобы отпугнуть большинство хищников. Когда ветер приносит запах опасности, банхары отмечают свою территорию, создавая невидимую границу из мочи и феромонов.





И они много лают. Старая кочевая поговорка: «Я не могу заснуть без собачьего лая» — отражает мудрость о том, что что-то действительно не так, когда собаки замолкают.

С 1990-х годов пастухи без собак-банхаров прибегали к менее эффективным методам, таким как чучела, фонари и ружья, чтобы сохранить свой скот в безопасности. Это проигрышная битва: даже с такой защитой волки и другие опытные хищники могут убить более полдюжины животных за ночь, унося с собой часть годового дохода семьи.

С банхаром все иначе. Люди, домашний скот и окружающая среда выигрывают. Когда стада становятся менее привлекательной добычей, конфликты между людьми и дикими животными уменьшаются. Популяции хищников с меньшей вероятностью будут застрелены, что, в свою очередь, уравновесит степную экосистему и может даже защитить такие виды, как находящиеся под угрозой исчезновения сайгаки. Между тем, при защите скота и минимизации потерь пастух получает тот же доход от меньшего стада. А при меньшем количестве скота в ландшафте степь быстрее восстанавливается после выпаса скота и вытаптывания.

Единственное, чего не хватало в этом потенциальном решении многих степных проблем, — это самих собак. С этой целью Брюс Эльфстром, биолог и режиссер с почти двадцатилетним опытом работы в Монголии, в 2014 году запустил проект «Монгольская собака банхар» (Mongolian Bankhar Dog Project). Он считал, что путем разведения и распространения собак эта инициатива может помочь кочевым семьям, уменьшить воздействие домашнего скота на монгольские степи и возродить местные традиции, нарушенные в советское время.

«Если мы сможем остановить преследование их животных, (пастухи) будут меньше хеджировать свои ставки», - говорит Эльфстрем. «Они знают, что если у них есть собака, им не нужно столько животных».

Теперь, имея 20 генетически разнообразных племенных самцов и самок на объекте за пределами Улан-Батора, Монгольский проект собак банхаров (Mongolian Bankhar Dog Project) постепенно восстанавливает популяцию банхаров. В среднем ежегодно раздают около 15 щенков банхара. Некоммерческие партнеры, такие как Проект устойчивого развития кашемира Всемирного общества охраны природы, часто используют дар банхара, чтобы побудить семьи присоединиться и придерживаться проектов по борьбе с опустыниванием и защите исчезающих видов.





В 2020 году на южной окраине пустыни Гоби в рамках проекта Mongolian Bankhar Dog Project была создана новая партнерская площадка для разведения в центре экотуризма Three Camel Lodge, чтобы лучше взаимодействовать с пастухами в регионе. «Мы были так хорошо знакомы с семьями в Гоби и нуждами вокруг нас, что это имело смысл», - говорит Ундраа Буяннэмэх, президент дочерней компании Three Camel Lodge Nomadic Expeditions.

В декабре у Three Camel Lodge появился первый помет банхаров. Вскоре после рождения щенков поместили в большой огороженный вольер с овцами и козами, чтобы они начали учиться делу своей жизни. Успешные «студенты» будут размещены в семьях в возрасте около пяти месяцев. Этого недостаточно для удовлетворения спроса, но это только начало. «Мы могли бы разводить 10 000 таких (собак) в год и все равно отдавать их всех», - говорит Эльфстром.

Результаты проекта пока впечатляют. С тех пор, как в 2018 году Насанцэцэг получила своих собак Хоточ и Банхар, она не потеряла из-за хищников ни одного животного из своего тысячеголовного стада.

Хишигтогтох Будсурэн, кандидат в один из щенков «Three Camel Lodge», надеется на такой же результат. Волки убили так много его овец, коз, лошадей и коров, что он сбился со счета.

«Это будет действительно полезно для защиты домашнего скота и поможет нам в повседневной работе. Мы могли бы оставить банхарскую собаку со стадом, и она защитит их », - сказал Хишигтогтох через переводчика по электронной почте.

Со временем есть надежда, что популяция собак банхаров вырастет до такой степени, что в официальном проекте разведения больше не будет необходимости. Вместо этого пастухи будут обмениваться между собой животными и знаниями о них, как их предки на протяжении тысячелетий.

«Знания по дрессировке этих собак можно передать только на практике, - говорит Ундраа. «И это, вероятно, лучший способ - обеспечить сохранение культурного самовыражения для будущих поколений».

автор: Сёши Паркс (Shoshi Parks)

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