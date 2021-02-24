Япония считает «Спутник V» самой надежной вакциной против COVID-19

CentralAsia (CA) - Российская вакцина «Спутник V» является мировым научным прорывом и стремительно набирает глобальный авторитет, считает профессор НИИ, бывший руководитель японской разведки Кадзухико Фудзи.

14 февраля правительство Японии официально одобрило вакцину против нового коронавируса американской фармацевтической корпорации Pfizer. Это — первая вакцина против covid-19, зарегистрированная в Японии. Уже 17 февраля в стране начали прививать медицинских работников государственных больниц.

Вакцинация дает позитивный эффект — в США стремительно сокращается количество новых случаев заражения, однако центры по контролю и профилактике заболеваний призывают не терять бдительность, поскольку появляется все больше мутирующих штаммов коронавируса.

По мнению британского генетика, вирус стал сильно мутировать, что ставит под угрозу действенность вакцин, вероятно, что мутировавший штамм распространится по всему миру. Борьба с COVID-19 может затянуться на десять лет.

Сейчас в мире используются американские матричные вакцины Pfizer и Moderna, британская AstraZeneca и российская «Спутник V», являющиеся вакцинами векторного типа, а также традиционные вакцины инактивированного типа, представленные двумя китайскими компаниями.

Матричные вакцины обладают высокой эффективностью, в то время как китайская продукция пользуется плохой репутацией. Ее подтвержденная эффективность составляет около 50% — минимальное пограничное значение, установленное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По данным на середину февраля, американская Pfizer была одобрена в 35 странах — она считается самой надежной; на втором месте находится британская AstraZeneca, сертифицированная в 31 стране, и замыкает тройку российская «Спутник V», разрешенная на данный момент в 26 странах. У последней перспективы больше.

«Спутник V» — это первая в мире вакцина против коронавируса, которую российские власти зарегистрировали в августе прошлого года, однако из-за отсутствия клинических испытаний третьей фазы и сообщений о небольшом количестве желающих сделать эту прививку, к ней относились как к вакцине второго сорта.

По информации британского медицинского журнала The Lancet от 2 февраля, эффективность российской вакцины была подтверждена на уровне 92%, что практически не отличается от матричных вакцин. В связи с этим Bloomberg сообщил: «Спутник V можно назвать одним из самых существенных научных прорывов России с советских времен».

Пока в Японии не планируется использовать российскую вакцину. Однако, в 1961 году Японией из СССР была получена вакцина от полиомиелита, благодаря чему количество больных детей в Японии резко снизилось.