МИД Монголии и Азербайджана провели первые политические консультации

CentralAsia (MNG) - Первые политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Монголии прошли в формате видеоконференции 23 февраля 2021 года, сообщили в МИД Азербайджана.

Вопросы двусторонних и многосторонних отношений обсуждались на политических консультациях, в которых приняли участие заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Рамиз Гасанов и заместитель министра иностранных дел Монголии Мөнхжин Батсумбэр.

Джейхун Байрамов проинформировал другую сторону о последних событиях в регионе, включая ситуацию после 44-дневной армяно-азербайджанской нагорно-карабахской войны, о реализации мер, вытекающих из трехсторонних заявлений о прекращении огня. И прекращение всех боевых действий в Нагорно-Карабахском регионе и другие соответствующие вопросы.

Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии двусторонних отношений между Азербайджаном и Монголией, вопросам повестки дня, сотрудничестве в рамках международных организаций, укреплении будущих связей и выдвинули ряд предложений в этой связи, передает азербайджанское ИА Trend.

В ходе консультаций отмечена важность продолжения политического диалога между двумя странами, развития текущей ситуации в экономической и торговой сферах, включая сотрудничество в сельском хозяйстве, ковроткачестве, ветеринарии, а также сотрудничество в других сферах, а также отмечалось укрепление договорно-правовой базы.

На встрече также была подчеркнута важность укрепления отношений между нашими народами, углубления сотрудничества в сфере туризма, образования, культуры и гуманитарной сферы.

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