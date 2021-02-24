В Узбекистане выявили 32 новых случая коронавируса. Всего 79749

- Узбекистан, общество
- 11:33, 24 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79 749 (+32).
По данным Минзндрава, случаи новых заболеваний выявлены в Самаркандской, Ферганской , Ташкентской областях и в городе Ташкенте.
Всего выздоровели 78 252 (+67) человек, показатель выздоровления составил 98%.
В настоящее время из 875 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, 28 - в критическом.