В Узбекистане выявили 32 новых случая коронавируса. Всего 79749

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79 749 (+32).

По данным Минзндрава, случаи новых заболеваний выявлены в Самаркандской, Ферганской , Ташкентской областях и в городе Ташкенте.

Всего выздоровели 78 252 (+67) человек, показатель выздоровления составил 98%.

В настоящее время из 875 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, 28 - в критическом.