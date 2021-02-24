[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане выявили 32 новых случая коронавируса. Всего 79749

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79 749 (+32).

По данным Минзндрава, случаи новых заболеваний выявлены в Самаркандской, Ферганской , Ташкентской областях и в городе Ташкенте.

Всего выздоровели 78 252 (+67) человек, показатель выздоровления составил 98%.

В настоящее время из 875 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, 28 - в критическом.

print
  • Россия приостановила транзит газа в Казахстан после взрыва на газопроводе
  • В МИД Туркменистана состоялись переговоры с Абдул Рашидом Дустумом
  • Авиакомпания Uzbekistan Airways внедряет онлайн-регистрацию


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com