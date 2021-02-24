В ближайшие недели США объявят о новых санкциях против России

CentralAsia (CA) - США готовят новые санкции в отношении России и обещают объявить о них в ближайшие недели. Об этом 24 февраля сообщает BBC News.

В начале января администрация Трампа подготовила пакет жестких мер против Кремля за масштабную хакерскую атаку, получившую название SolarWinds и отравление оппозиционного политика Алексея Навального. Но в последний момент Трамп отказался подписывать этот документ.

О новых американских санкциях будет объявлено в ближайшие недели, сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки во время брифинга во вторник.

«Мы обратились к разведсообществу с просьбой продолжить работу и отточить формулировки, подготовленные предыдущей администрацией. Мы все еще продолжаем работу, но мы дадим ответ (России) в ближайшие недели, а не месяцы», - сказала она.