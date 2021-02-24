[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В ближайшие недели США объявят о новых санкциях против России

CentralAsia (CA) -  США готовят новые санкции в отношении России и обещают объявить о них в ближайшие недели. Об этом 24 февраля сообщает BBC News.

В начале января администрация Трампа подготовила пакет жестких мер против Кремля за масштабную хакерскую атаку, получившую название SolarWinds и отравление оппозиционного политика Алексея Навального. Но в последний момент Трамп отказался подписывать этот документ.

О новых американских санкциях будет объявлено в ближайшие недели, сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки во время брифинга во вторник.

«Мы обратились к разведсообществу с просьбой продолжить работу и отточить формулировки, подготовленные предыдущей администрацией. Мы все еще продолжаем работу, но мы дадим ответ (России) в ближайшие недели, а не месяцы», - сказала она.

print
  • Российский актер Дмитрий Писаренко найден мертвым в своей квартире
  • В Грузии задержан глава оппозиционной партии Саакашвили
  • 25 монгольских компаний выплатят акционерам дивиденды в размере $27,4 млн


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com