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  24 февраля 2021
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Китай безвозмездно предоставит вакцины от COVID-19 53 нуждающимся странам
// Синьхуа

CentralAsia (CA) -  Китай экспортирует вакцины против COVID-19 в 27 стран, а также предоставляет безвозмездную помощь вакцинами 53 нуждающимся странам, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Синьхуа.

Вакцины, которые Китай выделил для оказания безвозмездной помощи, уже доставлены в Пакистан, Камбоджу, Лаос, Экваториальную Гвинею, Зимбабве, Монголию и Беларусь.

Также в такие страны, как Сербия, Венгрия, Перу, Чили, Мексика, Колумбия, Марокко, Сенегал, ОАЭ и Турция были доставлены партии вакцин, поставляемые Китаем на экспорт, отметил китайский дипломат.

«Китай является первой страной, которая обязалась сделать вакцины глобальным общественным благом», - заявил представитель внешнеполитического ведомства Китая, добавив, что страна продолжит сотрудничество в области вакцин со всеми сторонами в пределах своих возможностей.

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