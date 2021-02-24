Монгольский баритон награжден российском орденом «За заслуги перед Отечеством»

CentralAsia (MNG) - Монгольский оперный певец Г.Ариунбаатар выступил на гала-концерте ко Дню защитника Отечества России.

Государственный заслуженный артист Монголии, оперный певец Г.Ариунбаатар исполнил песню «Я люблю тебя, жизнь!» совместно с Ансамблем Александрована гала-концерте, ежегодно организуемом Минобороны России 23 февраля, посвященном «Дню защитника Отечества». Кроме того, Минобороны России наградило Г.Ариунбаатара орденом «За заслуги перед Отечеством».

Орден «За заслуги перед Отечеством» представляет собой смешанный гражданский и военный орден четырех классов. Он вручается за выдающийся вклад в дело государства, связанный с развитием государственности России, успехи в труде, мире, дружбе и сотрудничестве между народами, а также за значительный вклад в защиту Отечества.

Концерт ко Дню защитника Отечества в Москве транслировался в прямом эфире на Первом канале России.

Ариунбаатар Ганбаатар — монгольский и российский оперный певец-баритон. Заслуженный артист Монголии и Республики Бурятия.

С 2005 по 2010 — студент Монгольского государственного университета культуры и искусства (класс О. Ичинхорлоо).

В 2011 году победил на XXIV Международном конкурсе вокалистов имени Глинки, став лучшим баритоном конкурса и обладателем специального приза имени Павла Лисициана.

Обладатель премии «Лучший певец Монголии» (2012). В 2014 году на III Международном конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева в Москве завоевал первую премию[4]. С того же года — солист Бурятского государственного академического театра оперы и балета.

В 2015 году завоевал І премию и Гран-при XV Международного конкурса имени Чайковского. За победу в конкурсе певцу присвоили почётное звание «Заслуженный артист Республики Бурятия». 31 октября 2016 года награждён орденом Чингисхана.

«Ариунбаатар Ганбаатар обладает насыщенным, тёмным тембром, звучным и красивым, однако его манера значительно дальше от стандартов бельканто», - сказал Александр Матусевич.

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