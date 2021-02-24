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  24 февраля 2021
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Российский актер Дмитрий Писаренко найден мертвым в своей квартире

CentralAsia (CA) -  Российский актер Дмитрий Писаренко найден мертвым в своей квартире в Москве. Об этом 24 февраля сообщает Lenta.ru.

Писаренко перестал выходить на связь с родственником. Родственник приехал домой к артисту, но дверь никто не открыл. Мужчина вызвал сотрудников полиции, которые вскрыли дверь и обнаружили тело.

Причины смерти Писаренко пока неизвестны, актеру был 61 год.

Дмитрий Писаренко выступал на сцене Малого театра, Нового драмтеатра и «Школы современной пьесы». Он снялся в 26 кинопроектах, в том числе в фильмах «Господин Великий Новгород», «Царь Иван Грозный», «Соучастие в убийстве», «Оленья охота» и «Золото», а также в сериалах «Михайло Ломоносов» и «Берег его жизни».

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