Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Туркменистан

CentralAsia (TM) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Туркменистан. Вопросы, связанные с этим визитом и другие актуальные темы двустороннего сотрудничества между странами были обсуждены сегодня на встрече турецкого Президента с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Об этом рассказал глава туркменского МИД на пресс-конференции, передает издание «Атаватан-Туркменистан».

В этот же день Рашид Мередов провёл переговоры со своим турецкой коллегой Мевлютом Чавушоглы в рамках межмидовских консультаций.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в настоящие дни посещает Анкару с рабочим визитом по поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова.