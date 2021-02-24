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  24 февраля 2021
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Туркменистан

CentralAsia (TM) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Туркменистан. Вопросы, связанные с этим визитом и другие актуальные темы двустороннего сотрудничества между странами были обсуждены сегодня на встрече турецкого Президента с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Об этом рассказал глава туркменского МИД на пресс-конференции, передает издание «Атаватан-Туркменистан».

В этот же день Рашид Мередов провёл переговоры со своим турецкой коллегой Мевлютом Чавушоглы в рамках межмидовских консультаций.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в настоящие дни посещает Анкару с рабочим визитом по поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова.

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