Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Туркменистан
- Туркменистан, политика
- 13:17, 24 февраля 2021
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CentralAsia (TM) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Туркменистан. Вопросы, связанные с этим визитом и другие актуальные темы двустороннего сотрудничества между странами были обсуждены сегодня на встрече турецкого Президента с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Об этом рассказал глава туркменского МИД на пресс-конференции, передает издание «Атаватан-Туркменистан».
В этот же день Рашид Мередов провёл переговоры со своим турецкой коллегой Мевлютом Чавушоглы в рамках межмидовских консультаций.
Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в настоящие дни посещает Анкару с рабочим визитом по поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова.