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  24 февраля 2021
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Монголия начинает вакцинацию против COVID-19 с премьер-министра

CentralAsia (MNG) -  23 февраля Монголия начала свою программу вакцинации против COVID-19, поскольку премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай получил первый в стране прививку вакцины AstraZeneca.

После кризиса COVID-19 Индия в воскресенье отправила в Монголию 150 000 доз вакцины против COVID-19. Трехмиллионная страна также получила 300 000 доз вакцины COVID-19, разработанной Китайской национальной фармацевтической группой Corp, известной как Sinopharm.

Монголия планирует импортировать вакцины Pfizer и AstraZeneca, а также вакцины, разработанные в России, когда ВОЗ дает добра российскую вакцину. Правительство утвердило всеобъемлющий бюджет в размере 226 миллиардов тугриков на программу вакцинации, включая закупку, транспортировку, хранение и прививку. Монголия намерена вакцинировать от коронавируса не менее 60 процентов своего 3,3 миллиона населения — иными словами, всего взрослого населения страны — к концу 2021 года, причем 20 процентов из них будут вакцинированы в рамках COVAX, глобальной инициативы по обеспечению быстрый и равный доступ к вакцинам против вируса.

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