В Намангане после визита Мирзиёева уволены глава и прокурор города

CentralAsia (UZ) - 23 февраля на внеочередной сессии Наманганского городского кенгаша народных депутатов бывший глава Намангана Олимжон Исаев был освобожден от должности и на его место назначен Гафир Джамалов.

Как сообщает пресс-служба администрации Наманганской области, 46-летний Гафир Джамалов окончил Наманганский промышленно-технологический институт в 1997 году и Академию государственного и социального строительства при президенте Узбекистана в 2006 году.

С 1997 по 2009 год Джамалов занимал различные ответственные должности в администрациях города Намангана и Наманганской области, а с 2009 по 2020 год работал главным специалистом, начальником управления, заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Министерства экономики.

С 2020 года по настоящее время работал заместителем хокима Ташкента - начальником Главного управления жилищно-коммунального хозяйства.

На заседании 23 февраля депутатам также был представлен новый прокурор Намангана. Было отмечено, что уволенного Бахромжона Юлдашева сменил 39-летний Хуршид Адилов.

Адилов в 2004 году окончил Ташкентский государственный юридический институт. С 2004 по 2018 год работал в прокуратуре Пахтаабадского и Асакинского районов, в прокуратуре Андижанской области, был прокурором Улугнорского района. С 2018 года по настоящее время работал прокурором Чустского района Наманганской области.

Напомним, на прошлой неделе президент Ш.Мирзияев во время визита в Наманган посетил махаллю «Бунёдкор» и раскритиковал сложившуюся там ситуацию. После критики глава Наманганской области Шавкат Абдураззаков заявил, что переедет жить в этот район.