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  24 февраля 2021
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В России вступил в силу закон о временных удостоверениях для лиц без гражданства
// РИА Новости / Михаил Климентьев

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий выдачу временных удостоверений личности сроком на 10 лет для лиц без гражданства, находящихся на территории РФ. Об этом 24 февраля сообщает ТАСС.

Согласно новым поправкам, временное удостоверение лица без гражданства будет выдаваться на десять лет.

Документ будет аннулирован в случае получения его обладателем иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране, а сам он должен будет покинуть РФ в течение 15 дней. Также временное удостоверение может быть аннулировано или не выдано при установлении факта сообщения ложных сведений или предоставления ложных документов.

Кроме того, предусмотрена постановка на учет по месту пребывания лиц без гражданства, имеющих временное удостоверение, по истечении 7 рабочих дней с даты получения данного документа.

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