В России зарегистрировано 11,7 тыс. новых случаев коронавируса
- Азия и мир, общество
- 14:19, 24 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 11 749 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В том числе выявлено активно 1 246 (10,6%) без клинических проявлений.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 109,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 202 тыс. - за последние сутки.
Под медицинским наблюдением остается 585 тыс. 91 человек.