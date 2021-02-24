В России зарегистрировано 11,7 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 11 749 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В том числе выявлено активно 1 246 (10,6%) без клинических проявлений.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 109,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 202 тыс. - за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остается 585 тыс. 91 человек.