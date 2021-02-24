[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России зарегистрировано 11,7 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 11 749 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В том числе выявлено активно 1 246 (10,6%) без клинических проявлений.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 109,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 202 тыс. - за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остается 585 тыс. 91 человек.

print
  • США выразили свое недоверии к Китаю по данным о коронавирусе
  • В госмагазинах Туркменистана почти нет продуктов, - СМИ
  • В Монголии еще 64 человека выздоровели от коронавирусной инфекции


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com