Любимый Чингисханом древний монгольский вид спорта «Мөсний шагай» попал в Канаду

CentralAsia (MNG) - Монгольский народ имеет богатый опыт использования своего культурного наследия и в этом отношении «мөсний шагай» или игра в кости на льду, одна из игр сохранившихся в народе до сих пор.

На заднем дворе катка, защищаясь от зимнего холода, С.Золзаяа демонстрирует правильную технику бросания «ЗАХ» («специальная стрела для монгольской игры на льду») по льду, как это делали ее монгольские предки на протяжении веков — только в этом случае зах — это пластиковая переделанная хоккейная шайба, она называет «канадской корректировкой».

С.Золзаяа выросла в самом холодном городе Монголии, Тосонцэнгэл, в северо-западного аймака Завхан, где она занималась многими из тех же зимних видов спорта, что и канадцы.

«В Монголии мы катаемся на коньках, лыжах и санках, как в Канаде. Но один из уникальных видов спорта, которым мы занимаемся зимой, - это «Мөсний шагай»», - сказала С.Золзаяа.

С.Золзаяа зашла в Интернет, чтобы изучить правила игры, чтобы научить своих детей Содбилэг, 13 лет, Сайнбилэг, 10, и Уранбилэг, 8 лет. Теперь, будучи дипломатом, отвечающим за культуру, спорт и политические вопросы в посольстве Монголии в Оттаве, она сказала, что рада поделиться с канадцами тонкостями монгольской зимней игры.

Как и в керлинге, «стрельба по льду на костяшках» («Мөсний шагай») происходит на льду, как следует из полного названия. Игроки по очереди запускают зах (стрела), традиционно сделанной из металла или резного оленьего рога, к целям, расположенным на расстоянии 100 метров, хотя расстояние может быть сокращено в зависимости от длины ледяной поверхности.

С.Золзаяа использует настоящие коровьи и овечьи костяшки, окрашенные в ярко-красный цвет для большей видимости. Игроки получают очки за каждую пораженную костяшку овцы и три очка за больший коровий сустав в центре. Система выставления оценок отражает религиозную историю страны. За каждое заработанное очко игроки рисуют на листе бумаги одну линию храма. Побеждает команда, первой завершившая храм.

«Это очень сильно связано с нашей буддийской религией», - пояснила С. Золзаяа.

Золзаяа сказала, что после того, как Советский Союз создал Монгольскую Народную Республику, игра «стрельба по льду на костяшках» («Мөсний шагай») была запрещена. «С 1924 по 1990-е годы социалистический режим запретил многие культурные и религиозные мероприятия», - сказала она.

После падения поддерживаемого Советским Союзом правительства в 1990 году произошло возрождение буддизма. Монголы начали восстанавливать связь со своей культурой, включая традиционные игры. «Это как найти клад. Мы не знали, что этот вид спорта существует», - сказала С.Золзаяа.

Теперь Монгольская ассоциация стрельбы по льду на костяшках работает над тем, чтобы сделать эту игру официальным зимним видом спорта в Монголии, организуя ежегодные чемпионаты по всей стране.

По мнению монгольских историков, «Мөсний шагай», отец игры кегельбан, впервые был задокументирован в литературном тексте XII века «Сокровенного сказания монголов» — эпосе, рассказывающем о жизни завоевателя Чингисхана. В книге Чингисхан играет «Мөсний шагай» со своим другом Джамухой на замерзшей реке. Первоначально игра использовалась для улучшения зрения охотников, чтобы они могли различать животных издалека, но цель игры изменилась в 17 веке, когда буддийские монахи взялись за нее, чтобы улучшить свое умственное и физическое здоровье.







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