Президент Кыргызстана посетит Узбекистан
- Узбекистан, политика
- 14:59, 24 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершит официальный визит в Узбекистан, сообщается на сайте МИД Кыргызстана.
Точные даты визита не сообщаются.
По данным МИДа, первые заместители министров иностранных дел Кыргызстана и Узбекистана провели переговоры.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы подготовки и проведения официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан.
Также был обсужден предстоящий рабочий визит министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова в Кыргызстан.
Ранее, 24 февраля, президент Кыргызстана отправился с первым зарубежным визитом в Россию.