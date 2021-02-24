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  24 февраля 2021
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Президент Кыргызстана посетит Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершит официальный визит в Узбекистан, сообщается на сайте МИД Кыргызстана.

Точные даты визита не сообщаются.

По данным МИДа, первые заместители министров иностранных дел Кыргызстана и Узбекистана провели переговоры.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы подготовки и проведения официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан.

Также был обсужден предстоящий рабочий визит министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова в Кыргызстан.

Ранее, 24 февраля, президент Кыргызстана отправился с первым зарубежным визитом в Россию.

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