Президент Кыргызстана посетит Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершит официальный визит в Узбекистан, сообщается на сайте МИД Кыргызстана.

Точные даты визита не сообщаются.

По данным МИДа, первые заместители министров иностранных дел Кыргызстана и Узбекистана провели переговоры.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы подготовки и проведения официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан.

Также был обсужден предстоящий рабочий визит министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова в Кыргызстан.

Ранее, 24 февраля, президент Кыргызстана отправился с первым зарубежным визитом в Россию.