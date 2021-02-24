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  24 февраля 2021
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Бывший губернатор Марий Эл Маркелов получил 13 лет колонии за коррупцию

CentralAsia (CA) -  Суд в Нижнем Новгороде приговорил бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии по обвинению в коррупции. Об этом 24 февраля сообщает ВВС.

Маркелова обвиняли в получении получении взятки в особо крупном размере (ч 6 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч 2 ст.285 УК РФ), незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч 1 ст.222 УК РФ). Он вину не признал.

С апреля 2017 года он находился под арестом по подозрению в получении взятки в размере 235 миллионов рублей.

Гособвинитель запрашивал для бывшего губернатора 17 лет колонии строгого режима и штраф в 235 млн рублей. Также прокурор просил лишить его госнаград и права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

Леонид Игоревич Маркелов — российский государственный и политический деятель, глава республики Марий Эл с 17 января 2001 года по 6 апреля 2017 года.

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