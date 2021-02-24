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  24 февраля 2021
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В Узбекистане начали подготовку к саммиту ШОС

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал распоряжение о мерах по подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который должен состояться в Самарканде в 2022 году. Об этом сообщили местные СМИ.

Утверждены состав Республиканской организационной комиссии по подготовке к саммиту ШОС и поэтапный план работы по проведению мероприятий.

Будет налажено функционирование и постоянное пополнение веб-сайта саммита информацией, связанной с председательством Узбекистана в ШОС.

В этом году юбилейный, двадцатый саммит ШОС планируется провести 16-17 сентября в Душанбе под председательством Таджикистана.

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