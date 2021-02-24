[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В госмагазинах Туркменистана почти нет продуктов, - СМИ

CentralAsia (TM) -  В госмагазинах Туркменистана по-прежнему нет многих продуктов питания, сообщают «Хроники Туркменистана».

По данным издания, в государственной торговой сети пропали фрукты, хлопковое масло и яйца. Имеющиеся в наличии продукты продают нормировано и с условием покупки других невостребованных товаров.

Например, помидоры в госмагазине на столичном рынке «Азатлык» (бывший Ташаузский базар) продают только по одному килограмму на человека за 6 манатов. Если покупателю нужно больше, то он должен к каждому дополнительному килограмму томатов купить еще столько же залежавшейся моркови по 3 маната.

Также по килограмму моркови необходимо купить вместе с каждой куриной ножкой. На человека продают по три ножки, соответственно, нужно докупить еще три килограмма моркови.

Все эти продукты есть на рынках и в частных магазинах, где их стоимость не регулируется государством. Однако цены здесь в несколько раз выше, чем в госмагазинах.

Например, помидоры стоят от 11 до 15 манатов за килограмм. Самые дешевые и уже подгнившие яблоки на базаре стоят 35 манатов за килограмм, а те, что посвежее, продают за 40-45 манатов. В прошлом году в госмагазинах они стоили по 6 манатов.

Бананы, апельсины, груши, которые продавали по фиксированной цене в 6 манатов, на рынке стоят уже 50 манатов.

В супермаркетах цены еще выше. Например, килограмм бананов в «Милли маркете» обойдется в 77,3 маната ($22 по госкурсу или $2,5 по курсу «черного рынка»).

В частных магазинах яйца продают по 32-33 маната за лоток (30 штук). Хлопковое масло «Ахал» теперь продается в 5-литровой упаковке, которая стоит 105 манатов. Ранее оно продавалось по 3,50 маната за литр.

Один из популярных в Туркменистане онлайн-магазинов Giper для привлечения покупателей провел акцию, в рамках которой людям бесплатно раздавали по шесть яиц за покупку товаров на сумму от 150 манатов.

print
  • Спецавтомобили ЮНИСЕФ, переданные для вакцин, попали в ДТП в Ташкенте
  • Индия готова помочь Монголии в обеспечении дополнительных поставок вакцин против COVID
  • В Узбекистане частным компаниям разрешат проводить экзамены на получение водительских прав


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com