В госмагазинах Туркменистана почти нет продуктов, - СМИ

CentralAsia (TM) - В госмагазинах Туркменистана по-прежнему нет многих продуктов питания, сообщают «Хроники Туркменистана».

По данным издания, в государственной торговой сети пропали фрукты, хлопковое масло и яйца. Имеющиеся в наличии продукты продают нормировано и с условием покупки других невостребованных товаров.

Например, помидоры в госмагазине на столичном рынке «Азатлык» (бывший Ташаузский базар) продают только по одному килограмму на человека за 6 манатов. Если покупателю нужно больше, то он должен к каждому дополнительному килограмму томатов купить еще столько же залежавшейся моркови по 3 маната.

Также по килограмму моркови необходимо купить вместе с каждой куриной ножкой. На человека продают по три ножки, соответственно, нужно докупить еще три килограмма моркови.

Все эти продукты есть на рынках и в частных магазинах, где их стоимость не регулируется государством. Однако цены здесь в несколько раз выше, чем в госмагазинах.

Например, помидоры стоят от 11 до 15 манатов за килограмм. Самые дешевые и уже подгнившие яблоки на базаре стоят 35 манатов за килограмм, а те, что посвежее, продают за 40-45 манатов. В прошлом году в госмагазинах они стоили по 6 манатов.

Бананы, апельсины, груши, которые продавали по фиксированной цене в 6 манатов, на рынке стоят уже 50 манатов.

В супермаркетах цены еще выше. Например, килограмм бананов в «Милли маркете» обойдется в 77,3 маната ($22 по госкурсу или $2,5 по курсу «черного рынка»).

В частных магазинах яйца продают по 32-33 маната за лоток (30 штук). Хлопковое масло «Ахал» теперь продается в 5-литровой упаковке, которая стоит 105 манатов. Ранее оно продавалось по 3,50 маната за литр.

Один из популярных в Туркменистане онлайн-магазинов Giper для привлечения покупателей провел акцию, в рамках которой людям бесплатно раздавали по шесть яиц за покупку товаров на сумму от 150 манатов.