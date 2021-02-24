- Узбекистан, политика
- 15:55, 24 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - В четверг, 25 февраля, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит Индию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
В рамках визита планируется обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего укрепления узбекско-индийских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и других сферах.
Кроме этого, состоится обмен мнениями по графику предстоящих контактов на различных уровнях, сроки проведения совместных мероприятий.
Ранее, с 16-18 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил с рабочим визитом Таджикистан, Туркменистан и Казахстан. Камилов провел встречи с главами внешнеполитических ведомств Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.
В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития регионального взаимодействия, а также вопросы интеграции Центральной Азии в глобальные экономические процессы и транспортные коридоры.