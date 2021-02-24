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  24 февраля 2021
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Абдулазиз Камилов посетит Индию с рабочим визитом

CentralAsia (UZ) -  В четверг, 25 февраля, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит Индию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В рамках визита планируется обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего укрепления узбекско-индийских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и других сферах.

Кроме этого, состоится обмен мнениями по графику предстоящих контактов на различных уровнях, сроки проведения совместных мероприятий.

Ранее, с 16-18 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил с рабочим визитом Таджикистан, Туркменистан и Казахстан. Камилов провел встречи с главами внешнеполитических ведомств Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития регионального взаимодействия, а также вопросы интеграции Центральной Азии в глобальные экономические процессы и транспортные коридоры.

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