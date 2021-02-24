В Узбекистане отменяются таможенные пошлины на импорт жемчуга, алмазов и драгметаллов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на 2 года отменяются таможенные пошлины на импорт жемчуга, алмазов и драгметаллов. Об этом говорится в постановлении президента Ш.Мирзиёева, подписанного накануне.



Согласно документу, жемчуг, алмазы и драгоценные металлы перестанут облагаться импортными таможенными пошлинами.

Данные меры продлятся до 1 марта 2023 года. До принятия данного постановления налог на эти категории товаров облагался в размере 10% от таможенной стоимости.

В середине января в Ташкенте открылся крупный ювелирный завод Fonon. Сообщалось, что Южная Корея намерена вложиться в создание нового ювелирного завода в Узбекистане. Общая стоимость проекта составит $5 млн.