Беларусь поставит оборудование для посева яровых культур Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, монгольский сопредседатель Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному и техническому сотрудничеству Монголия-Беларусь З.Мэндсайхан провел онлайн-встречу с министром промышленности Республики Беларусь, белорусским сопредседателем комиссии Пархомчик Петром Александровичем.

Они подчеркнули, что отношения и сотрудничество между Монголией и Беларусью расширяются благодаря пяти проектам, которые совместно реализуются в рамках межправительственного генерального соглашения об экспортном кредитовании: 1) поставка тракторов и другого сельскохозяйственного оборудования и техники; 2) интенсивное развитие молочной фермы; 3) улучшение оборудования для реагирования на стихийные бедствия для отдела управления чрезвычайными ситуациями; 4) поставка автотранспортных средств производства Минского автомобильного завода; и 5) ремонт лифта в государственном жилом районе города Улан-Батор.

Местные пастухи и фермеры использовали тракторы МТЗ-80 белорусского производства, сыгравшие важную роль в развитии сельского хозяйства Монголии с советских времен. Монголия получит оборудование и технику на сумму 4,5 миллиона евро из Беларуси в рамках проекта поставки тракторов и другого сельскохозяйственного оборудования и техники, и министр З. Мэндсайхан попросил поставить оборудование и технику до начала посева яровых культур 2021 года.

Около двух третей из 71 единицы оборудования 14 типов, которые также поставляются в рамках проекта по поставке противопожарного оборудования и техники для Государственного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии, были переданы, и в ближайшее время прилагаются усилия для поставки остальных.Напомним, что в рамках этого соглашения Главное управление по чрезвычайным ситуациям получило 58 из 71 единицы белорусской пожарной техники для пожаротушения и спасательных работ.

Министры договорились в ближайшее время направить группу белорусских экспертов в Монголию в связи с проектом по развитию интенсивной молочной фермы в Монголии, который будет реализован в аймаках Сэлэнгэ, Дархан-Уул и Төв.

Обе стороны выразили готовность расширять двусторонние отношения и сотрудничество не только в рамках общей программы экспортного кредитования, но и в других сферах и сосредоточить внимание на реализации Дорожной карты развития сотрудничества Монголия-Беларусь на 2019-2021 годы, подписанной в июне 2019 года.

Кроме того, в ходе встречи было принято предварительное решение о проведении шестого заседания межправительственной комиссии в Минске, Беларусь, в третьем квартале 2021 года.

Правительство Монголии на своем очередном заседании 24 февраля одобрило продление действия Генерального соглашения между Правительством Монголии и Правительством Республики Беларусь об экспортном кредите на один год. Срок действия этого соглашения истек 31 декабря 2020 года.

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