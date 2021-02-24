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  24 февраля 2021
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В городах Узбекистана идёт дождь с переходом в снег

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане погодные условия продолжатся ухудшаться. Об этом сообщает Узгидромет.

24 февраля в столице Узбекистана пошёл мокрый снег. Днем температура установилась ниже нуля.

Завтра, 25 февраля средняя температура воздуха днем составит -2... -4 градусов, а ночью -5... -10 градусов. Ожидаются осадки в видео дождя с переходом в снег.

В горных районах ожидается туман. Скорость ветра достигнет 17-22 м/с.

По сообщениям Узгидромета, в Узбекистане из-за пришедших на неделе холодов будут проблемы с урожаем фруктов. Во второй декаде февраля аномально высокие температуры воздуха вызвали весеннее возобновление вегетации плодовых культур, шелковицы и винограда, на 2,5-3 недели раньше среднемноголетних сроков.

Сообщается, что по большей части территории республики у плодовых культур в первой половине декады наблюдалось массовое набухание и распускание почек, к концу декады началось цветение раннецветущих плодовых культур. На юге республики цветение ранних плодовых культур началось в первой декаде февраля, к концу второй декады цветение было массовым.

Ожидаемые 25-27 февраля морозы повредят распустившиеся почки, цветки плодовых культур, отметили в Узгидромете.

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