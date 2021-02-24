В ходе визита Шавката Мирзиёева в Наманган недовольных граждан не выпускали из домов, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на днях побывал с двухдневной (18-19 февраля) рабочей поездкой в Наманганской области, начав свой визит с Янгикурганского района.

Во время поездки он не только ознакомился с деятельностью прославленного текстильного предприятия в Чустском районе, но и посетил детский Дом милосердия №26 и пансионат-интернат для пожилых людей «Саховат» в Намангане, а также побывал в гостях у «простых» граждан махалли (квартала – ред.) «Даштбог». Все они в один голос благодарили вождя за его старания создать нормальные условия для жизни людей.

Однако среди тех, кому посчастливилось пообщаться с президентом Мирзиёевым, не оказалось пожилой пенсионерки из Намангана Мухаббат Дадабаевой, матери 35-летней Гуландом Дадабаевой, которая 30 сентября минувшего года скончалась от тяжелых травм, полученных при самосожжении. Причиной отчаянного шага молодой женщины, у которой остались сиротами двое малолетних сыновей, стал произвол органов власти, в принудительном порядке попытавшихся выселить несчастную жертву мошенничества на улицу вместе со своей матерью и детьми.

В телефонной беседе с редакцией независимого сайта Eltuz.com Мухаббат Дадабаева пожаловалась на то, что накануне визита Мирзиёева «на улице возле дома в течение 2-3 дней кружили какие-то неизвестные и подозрительные личности».

По ее словам, со своей так и не решенной проблемой по дому она «5-6 раз обращалась к руководству хокимията с просьбой о помощи», но её «никто не захотел услышать», передает АsiaTerra.

Услышав о предстоящем приезде президента, Дадабаева решила: мол, сама с ним встретится и выложит всё, как есть, - пусть хоким объяснит, почему он не выполняет данное ей обещание.

«Но наутро следующего дня (предположительно, 18 февраля – ред.) ко мне в дом явились трое сотрудников хокимията со словами: «Не нужно ходить на встречу с президентом, проблема ваша решится положительно. Всё равно вас к нему не подпустят. Пусть глава государства [спокойно] уедет обратно, потом займемся решением вашей проблемы», - цитирует издание пенсионерку, которая чувствует себя раздавленной очередным обманом.

Еще в октябре прошлого года тогда еще исполняющий обязанности хокима области Шавкат Абдураззаков, посетив семью погибшей Гуландом Дадабаевой, заверил, что для ее пожилой матери и детей «будут созданы все условия». На этом, его миссия и закончилась…

По информации издания, в Наманганской области произошло еще одно интересное событие, связанное с визитом президента. Именно в дни его ознакомления с достижениями Наманганской области для журналистов и блогеров была организована двухдневная бесплатная поездка в Ферганскую область, которую, как выяснилось, профинансировало Наманганское областное отделение Союза писателей Узбекистана. Остается лишь догадываться о причинах столь великодушной щедрости организации и тех, кто «поспособствовал» срочной внеплановой турпоездке тружеников клавиатуры.

Собеседники поведали, что «предварительно был составлен список, и все, кто туда входили, должны были ехать в обязательно-принудительном порядке».

«Такие «эксклюзивные» дела имеют место только у нас, в Намангане. Надо же, именно в дни визита президента местные журналисты и блогеры во главе с «главным» из них были отправлены в Фергану», - приводит Eltuz слова руководителя социального проекта «Мечта и жизнь» из Намангана Илхамжона Касымова.