В Казахстане ослабят карантин в «зеленой» и «желтой» зонах

CentralAsia (KZ) - Заместитель председателя правления Национальная палата предпринимателей «Атамекен» Юлия Якупбаева анонсировала смягчение карантина в «желтой» и «зеленой» зонах.
Как сообщает Tengrinews.kz, решение о смягчении карантина в «зеленой» и «желтой» зонах обсудили на заседании 24 февраля. В силу они вступят с 1 марта.
Какие именно ограничения смягчат в «зеленой» и «желтой» зонах, она написала на своей стронице в Facebook.
Для «зеленой» зоны будут открыты:
- спортивные соревнования со зрителями (лимит посетителей обсуждается);
- поминки на 50 человек (но не более 30 процентов мощности зала);
- бильярдные;
- детские развлекательные клубы в помещениях;
- цирки.
Для «желтой» зоны сняты ограничения на работу рынков, ТРЦ и торговых домов в воскресенье.
- деятельность боулингов;
- деятельность компьютерных клубов;
- фитнес-центры, бассейны допущены к работе по предыдущей санзоне.
По данным на 24 февраля, в «желтой» зоне находятся Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области. В «зеленой» - все остальные регионы Казахстана.