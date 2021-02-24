В Казахстане ослабят карантин в «зеленой» и «желтой» зонах

CentralAsia (KZ) - Заместитель председателя правления Национальная палата предпринимателей «Атамекен» Юлия Якупбаева анонсировала смягчение карантина в «желтой» и «зеленой» зонах.

Как сообщает Tengrinews.kz, решение о смягчении карантина в «зеленой» и «желтой» зонах обсудили на заседании 24 февраля. В силу они вступят с 1 марта.

Какие именно ограничения смягчат в «зеленой» и «желтой» зонах, она написала на своей стронице в Facebook.

Для «зеленой» зоны будут открыты:

- спортивные соревнования со зрителями (лимит посетителей обсуждается);

- поминки на 50 человек (но не более 30 процентов мощности зала);

- бильярдные;

- детские развлекательные клубы в помещениях;

- цирки.

Для «желтой» зоны сняты ограничения на работу рынков, ТРЦ и торговых домов в воскресенье.

- деятельность боулингов;

- деятельность компьютерных клубов;

- фитнес-центры, бассейны допущены к работе по предыдущей санзоне.

По данным на 24 февраля, в «желтой» зоне находятся Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области. В «зеленой» - все остальные регионы Казахстана.

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