Министр внутренних дел Узбекистана ознакомился с деятельностью полиции Дубая

CentralAsia (UZ) - Министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов, находящийся в настоящее время с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, сегодня в рамках программы визита встретился с руководителем полиции города Дубая генерал-майором Абдуллохом Халифой Аль-Марри.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью, а также обмена опытом.

После встречи, которая прошла в дружеской и конструктивной атмосфере, состоялось ознакомление с деятельностью Полицейской системы города Дубая.

Глава МВД Узбекистана ознакомился с Электронной полицией, состоящей из новейших информационных технологий и программного обеспечения в сфере правоохраны, борьбы с преступностью, обеспечения общественной безопасности, предупреждения различного рода правонарушений, а также системами Безопасный и Умный город, центром управления силами и средствами, центром борьбы с киберпреступностью, деятельностью «Умный полицейский участок - Smart police station», созданный в городе Дубае с целью обеспечения безопасности в туристических объектах и посетивших Дубай туристов.