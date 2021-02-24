Из-за холодов замерз Ниагарский водопад

CentralAsia (KZ) - Сильные морозы на севере США привели к частичному замерзанию Ниагарского водопада, который считается самым мощным в Северной Америке. Об этом сообщает Daily Mail.

На протяжении нескольких дней температура в континентальных штатах США – от Калифорнии до Нью-Йорка, опустилась ниже нормы на 14–19 градусов. Таких морозов, подобных антарктическим, Америка не видела около 20 лет. Впервые за 100 лет замерз Ниагарский водопад.

В США в последнее время практически ежегодно наблюдаются аномально холодные и снежные зимы.

Если несколько десятилетий назад невозможно было представить Северную Америку, покрытую большим слоем снега и замерзающую при температуре -30˚ ...- 40˚, то сейчас такая погода почти никого не удивляет. Способствовал быстрому замерзанию даже такой мощной струи воды, которая есть у Ниагарского водопада.

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