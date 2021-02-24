В Узбекистане муж забил жену до смерти за позднее возвращение с работы

CentralAsia (UZ) - В Андижане муж убил молодую жену за то, что она задержалась на работе, сообщает Уза.

По данным СМИ, ссылающихся на правоохранительные органы, 21-летняя женщина поздно вернулась с работы. Из-за этого началась ссора с мужем, затем мужчина избил ее до потери сознания. Девушка скончалась по дороге в больницу.

По заключению судмедэкспертизы, женщина получила многочисленные ссадины, черепно-мозговую травму, а также кровоизлияния по всему телу. У нее также была диагностирована острая сердечная и дыхательная недостаточность.

Мужчина был осужден на 9 лет колонии строгого режима.