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  24 февраля 2021
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Узбекистан поставил в Казахстан 13 тыс. тонн одежды

CentralAsia (UZ) -  За год Узбекистан поставил в Казахстан 13 тыс. тонн одежды (+30,4%) на $20,8 млн. Таким образом республика заняла второе место в числе импортеров одежды, вытеснив РФ. При этом, в лидерах по-прежнему Китай.

В Казахстан в 2020 году было импортировано 77,2 тыс. тонн одежды, пишет казахстанское издание LS.

Этот показатель увеличился на 27,2% по сравнению с 2019-м. При этом общая стоимость ввезенной одежды составила $626,3 млн, что на 9,6% меньше, чем годом ранее.

Наибольший объем был закуплен в Китае. Эта страна поставила 44,6 тыс. тонн данного товара (рост 44,1%) на $194,5 млн. Одежды из Узбекистана в страну прибыло за год 13 тыс. тонн (+30,4%) на $20,8 млн. Россия одела казахстанцев на $182,8 млн (10,1 тыс. тонн, рост на 9,2%). Для сравнения: по итогам 2019 года Россия находилась на втором месте в числе импортеров.

Турция продала Казахстану 5,5 тыс. тонн одежды (снижение на 15,3%) на $114,3 млн. Кроме того, Бангладеш поставил 1,1 тыс. тонн, Кыргызстан – 894 тонны, а Беларусь – 393,1 тонны.

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