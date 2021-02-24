Туркменскому студенту в России грозит отчисление и депортация за антиправительственный пикет

CentralAsia (UZ) - 18 февраля туркменский студент третьего курса Калмыцкого государственного университета в городе Элиста Малик Алламырадов вышел в центр города, чтобы провести одиночный пикет против политики правительства Туркменистана, которое не дает возможности пересылать учащимся в зарубежных вузах деньги. Об этом сообщают правозащитники ЦП «Мемориал» и Туркменского Хельсинкского Фонда.

На развернутом плакате было написано: «Туркменский диктатор лишил нас денег. Это геноцид против народа».

Через 15 минут Алламырадова и его приятеля, студента из Узбекистана, снимавшего пикет на видео, задержали полицейские, сообщили Хроники Туркменистана.

22-летний Малик Алламырадов с июля 2020 года ведет свой канал на Youtube под названием «Türkmenistan Ar Namys Üçin!» («За честь Туркменистана!»), на котором часто жестко критикует туркменские власти. Из-за этого на родителей студента, живущих в дайханском объединении Чашкын Сакарчагинского этрапа (района) Марыйского велаята, неоднократно оказывалось давление со стороны правоохранительных органов. Их вызывали в полицию, требуя, чтобы их сын закрыл канал и перестал критиковать власти.

В городском отделе полиции задержанного допрашивали в течение пяти часов, выясняя данные студента и причины, по которым он вышел на пикет. Алламырадов рассказал, что из-за проблем с конвертацией, учащиеся за рубежом студенты остались без денег. Он был уверен, что российское законодательство предусматривает проведение одиночных пикетов без необходимости заранее уведомлять местные власти. Однако в полиции ему заявили, что на иностранцев эта норма закона не действует и составили протокол об административном правонарушении. Кроме того, представители правоохранительных органов отказались признавать пикет одиночным, так как там присутствовал оператор, который снимал происходящее на видео, что также посчитали за участие в акции.

Алламырадова предупредили, что по решению суда ему может грозить штраф и депортация.

После составления протокола в полиции со студентом провели пять бесед представители вуза, во время которых на него оказывали психологическое давление и угрожали отчислением.

Ректор, проректор и его помощник, руководителя отдела по международным связям и представителя деканата пытались выяснить, зачем он вмешивается в политику и кто посоветовал ему выйти на пикет, поддерживают ли его другие туркменские студенты и кто из них наиболее активен.

На попытки объяснить финансовые сложности, с которыми столкнулись туркменские студенты, ректор Бадма Салаев ответил, что администрация вуза знает о проблеме. Как сказал Салаев, «мы уже четыре раза направляли в консульство письма, но ответ до сих пор не получили».

Представитель отдела по международным связям попытался позвонить в туркменское консульство в Астрахани, чтобы студент сам объяснился с консулом. Но когда Алламырадов включил режим записи, чтобы зафиксировать разговор, чиновник попытался силой отнять телефон.

22 февраля представители оппозиционных движений разослали открытое обращение в российский МИД, Минобразования РФ, МВД Калмыкии, руководству университета и правозащитным организация, в котором призвали власти Российской Федерации и руководство Калмыцкого государственного университета имени Б. Б. Городовикова «не подвергать риску жизнь Маликберди Алламурадова, лишив его свободы слова, отчислив его с учебы за его политические убеждения и допуская его депортацию обратно в Туркменистан».