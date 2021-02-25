В Ирландии подросток обвиняется в убийстве женщины из Монголии

CentralAsia (MNG) - В Ирландии женщина из Монголии стала жертвой смертельного нападения с ножом со стороны подростка.

Уранцэцэг Цэрэндорж (48 лет), родом из Монголии, проживавшая в Дублине со своей семьей несколько лет, была доставлена в больницу Mater Hospital после нападения 20 января прошлого года.

Инцидент произошел в 21:30 возле здания CHQ на набережной таможни, когда женщина возвращалась с работы домой. Она оставалась в критическом состоянии две недели и скончалась 3 февраля.

Ее муж Уламбаяр был рядом, а близкие члены семьи прилетели из Монголии, чтобы быть рядом.

Мальчик, имя которого не называется, поскольку он несовершеннолетний, был арестован и заключен под стражу после явки в суд 23 января.

Он не ответил, когда ему было предъявлено обвинение в нападении с причинением вреда, попытке ограбления и незаконном хранении ножа в качестве оружия в здании CHQ в IFSC в Дублине.

На момент инцидента ему было 14 лет, и ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

24 февраля подросток предстал перед судьей Бернадетт Оуэнс в Детском суде Дублина. Это была его первая явка в суд после смерти Уранцэцэг Цэрэндорж.

Детектив Гарда Марк Барри попросил обратиться в суд в отношении людей, нарушающих правило анонимности в делах с участием несовершеннолетних. Он сообщил судье Оуэнсу о предполагаемых нарушениях статьи 93 Закона о детях «в отношении сообщений WhatsApp и Facebook в связи с этим делом». По его словам, на станции Гарда Store Street началось расследование.

Он подтвердил, что сообщения могли идентифицировать мальчика, который сообщил суду, что не знал, что это произошло. Судье Оуэнсу сообщили, что адвокат подростка сообщил об этом в Гарда. Ссылаясь на статью 93 Закона о детях, она повторила, что не следует сообщать ничего, что могло бы привести к установлению личности мальчика. «Люди будут знать, что в других случаях возбуждалось уголовное преследование, когда имело место нарушение статьи 93», - предупредила она. По словам государственного поверенного Мейрид Уайт, указаний от Директора государственного обвинения еще не поступило. Она попросила четырехнедельный перерыв.

Адвокат защиты Элисон Файнс сказала, что мальчик, мать которого присутствовала на слушании, очень хотел, чтобы дело было продвинуто, и следует приложить все усилия для ускорения рассмотрения дела. Государственный поверенный указал, что предполагаемое правонарушение произошло чуть больше месяца назад.

Ходатайства об освобождении под залог не было, и мальчик был помещен под стражу.

Около трех десятков представителей монгольской общины собрались на площади напротив здания суда с плакатами в утро последнего слушания дела подростка.

Раздел 93 Закона о детях гласит, что ни один отчет не должен публиковаться или включаться в трансляцию, в которой раскрываются имя, адрес или школа любого ребенка, участвующего в разбирательстве, или содержатся какие-либо сведения, которые могут привести к установлению личности любого ребенка, участвующего в суде.

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