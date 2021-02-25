Steppe Gold удваивает ресурсы Монголии

CentralAsia (MNG) - Steppe Gold (TSX: STGO) объявила вчера обновленную независимую оценку минеральных ресурсов на своем 100% -ном золотом руднике АТО, расположенном в Монголии.

Согласно заявлению компании, ресурсы на золотом руднике АТО увеличились вдвое до 2,45 млн унций Au Eq по сравнению с 1,22 млн унций Au Eq. Ресурсы M&I включают 1,39 млн унций золота и 20,48 млн унций серебра.

Steppe Gold сообщила, что увеличение ресурса M&I произошло в первую очередь за счет значительного расширения за счет бурения на месторождении АТО 4 и включения первого ресурса на месторождении Мөнгө (в переводе с монгольского "серебро" - прим.ред). Эта обновленная оценка ляжет в основу предстоящего технико-экономического обоснования, которое должно выйти во втором квартале 2021 года.

Президент и генеральный директор Батаа Төмөр-Очир прокомментировал: «Мы очень рады сообщить о значительном обновлении ресурсов на нашем золотом руднике АТО, на 100% принадлежащем нам. Наши усилия по бурению с 2018 года ясно продемонстрировали большие перспективы этого проекта и его потенциал. Мы видели это с самого начала. С началом добычи в апреле 2020 года мы доказали низкую себестоимость золотого рудника АТО с рыночными низкими денежными затратами ниже 600 долларов за унцию. Такое резкое увеличение ресурсов АТО еще больше подкрепляет принципы длительного срока службы проекта».

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