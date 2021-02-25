Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ: Предоставление кредитов под 3% поддержит владельцев бизнеса

CentralAsia (MNG) - 23 февраля премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ ознакомился с деятельностью организаций, которые возобновили нормальную деятельность после получения первой дозы вакцины от COVID-19 — «AstraZeneca».

По окончании периода готовности к чрезвычайным ситуациям 95% всех предприятий получили разрешение на работу, соблюдая режим инфекционного контроля. Таким образом, премьер ознакомился с работой ГУМа Улан-Батора.

В период блокировки только секция супермаркетов в универмаге продолжала работать и постоянно поставляла продукты питания. Так как в среднем 25 тысяч человек делают покупки в супермаркете в день, у входа в магазин установлены все необходимые инструменты и оборудование, включая цифровые термометры и дезинфекционные кабины. Кроме того, были назначены сотрудники, которые следят за потоком клиентов и следят за их соблюдением мер инфекционного контроля.

Отметив важность сотрудничества между правительством и частными организациями, премьер-министр сказал: «Правительство сделает все возможное, чтобы создать условия, которые позволят организациям нормально осуществлять свою деятельность. Таким образом, частные организации и работодатели должны уделять особое внимание мерам инфекционного контроля, особенно тем, которые касаются их сотрудников и персонала».

Во время рабочего визита премьер-министра розничные торговцы также попросили определить приоритетность участия отечественных производителей в льготных кредитах, что нашло отражение в комплексном плане правительства в размере 10 триллионов тугриков (около $ 3,6 млрд).

В ответ премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что если кредиты с процентной ставкой 15-17 процентов будут снижены до 3 процентов годовых, для владельцев бизнеса это окажет серьезную поддержку.













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