Американское агентство A24 начало сотрудничество с монгольскими СМИ

CentralAsia (MNG) - Информационное агентство A24 расширяет свою деятельность, включив в нее международные и внутренние новости, а также информацию на вещательных и новостных веб-сайтах.

A24 предоставляет в реальном времени актуальные новости и освещает события через своих корреспондентов в горячих точках и конфликтных регионах, таких как Йемен, Ирак, Сомали, Ливия и Сирия.

«Мы рады расширять масштабы нашей деятельности в Монголии, что является большим шагом в налаживании отношений с монгольскими СМИ. Мы надеемся на долгосрочное партнерство », - сказал Мохд Эль Аджлуни, генеральный директор информационного агентства A24.

«Я рада участвовать в этом захватывающем новом проекте A24 и возможностях, которые он открывает для средств массовой информации Монголии», - сказала Г.Ариунаа, представитель по торговле и маркетингу в Монголии.

В рамках этого проекта зарубежные и отечественные новости и информация, подготовленные агентством A24, будут бесплатно доступны для СМИ Монголии.

«А24» — американская независимая компания, основанная 20 августа 2012 года Даниэлем Кацом, Дэвидом Фенкелем и Джоном Ходжесом; базируется в Нью-Йорке. Она специализируется на производстве фильмов, телевизионных программ и кинодистрибъюции, а также финансированию в этих отраслях.

А24 была основана 20 августа 2012 года опытными кинодеятелями Дэниэлом Кацом, Дэвидом Фенкелем и Джоном Ходжесом. Кац ранее возглавлял финансовую группу у Guggenheim Partners (инвестиции), Фенкель был экс-президентом, соучредителем и партнером в кинокомпании Oscilloscope, и Ходжес занимал должность директора по производству и развитию в продюсерской компании Big Beach.

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