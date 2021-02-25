Выпускников университетов США назначают на высокие должности в Монголии

CentralAsia (MNG) - Выпускник американского вуза Э. Болормаа назначена советником премьер-министра Монголии по вопросам экономики и политики развития.

Она имеет степень магистра государственной политики Колумбийского университета, США, по специальности экономика.

Э. Болормаа работала в международных организациях, таких как Всемирный банк, Зеленый климатический фонд и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Несколько дней назад А.Амундра была назначена советником премьер-министра по связям с общественностью и СМИ, Т.Хаш-Эрдэнэ — советником по экономической политике и проектам, а Л.Цэдэвсурэн — советником по правовой политике.

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