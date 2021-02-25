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  25 февраля 2021
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Узбекистан и Казахстан обсудили демаркацию участка границы в Сырдарьинской области

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте завершилось очередное заседание Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии с участием правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана. Об этом сообщает ИА «Дунё» при МИД Узбекистана.

18-24 февраля стороны провели подготовку итоговых документов демаркации границы на участок в пределах Сырдарьинской области Узбекистана по смежеству с Туркестанской областью Казахстана.

В ходе заседания комиссии было осуществлено полевое обследование отдельных участков межгосударственной границы в пределах Ташкентской и Джизакской областей Узбекистана по смежеству с Туркестанской областью Казахстана.

Проведение следующего заседания запланировано в марте в Казахстане.

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