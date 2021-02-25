Кыргызско-Узбекский университет в Оше получил статус международного

CentralAsia (UZ) - Кыргызско-Узбекский университет в Оше был переименован. 24 февраля было официально объявлено, что вуз будет переименован в Кыргызско-Узбекский международный университет имени Ботирали Сидикова.

Как сообщили в Минобрнауки КР, решение было принято 15 января после многочисленных обращений местных жителей.

Ботирали Сидиков, государственный и общественный деятель, доктор философских наук, был первым «легендарным» депутатом парламента после обретения Кыргызстаном независимости. Он был почетным членом Общества философов Узбекистана, почетным профессором Академии наук Казахстана и Академии наук Кыргызстана. Ботирали Сидиков, действительный член Кыргызской инженерной академии, является автором 3 монографий и 35 научных исследований.

До событий 2010 года в Оше университет назывался Кыргызско-Узбекский университет. После июньских событий в Оше его название было изменено на Государственный социальный университет. Спустя несколько лет вуз был переименован в Кыргызско-Узбекский университет.