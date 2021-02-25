[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Кыргызско-Узбекский университет в Оше получил статус международного

CentralAsia (UZ) -  Кыргызско-Узбекский университет в Оше был переименован. 24 февраля было официально объявлено, что вуз будет переименован в Кыргызско-Узбекский международный университет имени Ботирали Сидикова.

Как сообщили в Минобрнауки КР, решение было принято 15 января после многочисленных обращений местных жителей.

Ботирали Сидиков, государственный и общественный деятель, доктор философских наук, был первым «легендарным» депутатом парламента после обретения Кыргызстаном независимости. Он был почетным членом Общества философов Узбекистана, почетным профессором Академии наук Казахстана и Академии наук Кыргызстана. Ботирали Сидиков, действительный член Кыргызской инженерной академии, является автором 3 монографий и 35 научных исследований.

До событий 2010 года в Оше университет назывался Кыргызско-Узбекский университет. После июньских событий в Оше его название было изменено на Государственный социальный университет. Спустя несколько лет вуз был переименован в Кыргызско-Узбекский университет.

print
  • В Ирландии подросток обвиняется в убийстве женщины из Монголии
  • Монгольский баритон награжден российском орденом «За заслуги перед Отечеством»
  • В мире за неделю смертность от коронавируса снизилась на 20%


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com