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  25 февраля 2021
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В Узбекистане на 3,5 года посадили мужчину, продавшего продукты, выделенные жертвам наводнения в Сардобе

CentralAsia (UZ) -  Мужчина, незаконно продавший продукты питания, которые должны были быть переданы жителям, оставшимся без крыши над головой после прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище, приговорен к 3,5 годам лишения свободы.

По информации издания "Сырдарья хабарлари", ранее судимый за мошенничество мужчина присоединился к рядам волонтеров, помогавшим населению, эвакуированному в школы Сардобинского района после наводнения.

Он представился первым заместителем главы Сардобинского районного отделения Общества Красного Полумесяца. После этого он заполнил поддельную заявку от имени Общества Красного Полумесяца и забрав 15 наименований продуктов питания на общую сумму 15 млн 154 млн сумов ($14,6 тыс), продал их.

Мужчина был задержан в ходе спецоперации правоохранительных органов. Против него возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество), части 3 пункта «б» и статье 228 (изготовление, подделка, сбыт или использование документов, печатей, печатей, бланков) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

1 мая 2020 года на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области произошёл прорыв дамбы, в результате чего сотни людей остались без воды и урожая в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах. На тот момент из 22 сёл было эвакуировано более 60 тысяч человек.

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