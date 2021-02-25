В Узбекистане опубликовали официальный комментарий по зоне отдыха, принадлежность которой приписывали Мирзиёеву

CentralAsia (UZ) - В «Узбекистон темир йўллари» сообщили, для кого предназначена данная зона отдыха и сколько денег было выделено на её строительство.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что зона отдыха «Шоввозсой», находящаяся на территории Угам-Чаткальского государственного природного национального парка, построена для президента страны Шавката Мирзиёева. Как отмечает компания «Узбекистон темир йуллари», данное заявление является «необоснованным и необъективным».

Согласно постановлению Кабинета Министров, земли лесного хозяйства «Шоввозсой» в 2010 году были переданы компании «Узбекистон темир йўллари» с целью строительства современного центра экотуризма для железнодорожников и их семей, зарубежных партнеров компании, жителей страны и иностранных туристов.

В сообщении отмечается, что постепенное строительство и созидательная работа здесь ведется с 2011 года, то есть в течение 10 лет. Все вложения осуществлены за счет внебюджетных средств железнодорожной компании, в том числе и её доходов.

«За последние 10 лет инвестиции в строительство зоны отдыха составили 495 млрд сумов. Кроме того, на территории национального парка создана необходимая инфраструктура для сохранения и развития природы и животного мира, к объекту проложены линии электропередач, построена автомобильная дорога и небольшое водохранилище», — говорится в сообщении.

В настоящее время зоны отдыха «Назарбек», «Чимён», «Ходжикент», «Омонхона», а также комплекс «Шоввозсой», принадлежащие «Узбекистон темир йўллари», оказывают качественные услуги около 90 тыс. железнодорожников и населению, отметили в компании.

В компании отметили, что зона отдыха предназначена не только для сотрудников железнодорожной компании, но и для работников Администрации президента, Кабинета министров, министерств, ведомств, госорганизаций, хокимиятов, а также для населения страны и туристов.

По сообщениям СМИ, узбекские государственные компании участвовали в строительстве секретного горного курорта для президента Шавката Мирзиёева. Такой вывод делают авторы журналистского расследования Узбекской службы Радио Свобода.

На строительство дачи в Ташкентской области потратили от «нескольких сотен миллионов до 1 миллиарда долларов», утверждают СМИ.

По сведениям журналистов-расследователей, строительство объекта с вертолётными площадками и особняком Мирзиёева началось в 2017 году и в целом было закончено в конце 2018-го. Как отмечалось, комплекс возведён на территории Угам-Чаткальского биосферного резервата, часть которого включена в список всемирного наследия UNESCO.

В расследовании говорится и о новом водохранилище вблизи курорта, которое, по словам местных жителей, нарушило систему водоснабжения. Некоторые семьи были вынуждены переселиться.

Строительством, как выяснило Радио Озодлик, заведовала государственная компания «Узбекистон темир йўллари». За водохранилище отвечала близкая к властям структура, которая ранее построила Сардобинскую дамбу на востоке страны. В 2020 году она частично разрушилась. Тогда погибли 6 человек, тысячи остались без крова.

Журналисты также обнаружили, что секретный курорт в 100 километрах к юго-востоку от Ташкента находится в одной из шести бесполётных зон Узбекистана. Ранее посланные запросы в администрацию Мирзиёева и пресс-службу "Железных дорог Узбекистана" остались без ответа.

В отличие от своего предшественника на посту президента, лидера Ислама Каримова, который придерживался политики "твёрдой руки", Шавкат Мирзиёев неоднократно заявлял о необходимости прозрачного управления государством. Он также выступал за улучшение ситуации с правами человека и борьбу с коррупцией, отмечают авторы расследования.