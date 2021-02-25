В Улан-Баторе за сутки выявлено 46 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - В трех вирусологических лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Монголии, а также в отделениях лабораторий Национального центра изучения зоонозных инфекций, аймаков Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Дорнод и районов Чингэлтэй, Сухбаатар, Баянгол, Сонгинохайрхан, вчера в ходе ПЦР-тестирования 16 777 человек, коронавирус был диагностирован у 46 человек в столице страны.

21 из них выявлены в рамках программы «One door-one test» в тестировании на COVID-19 в Улан-Баторе, сообщает оперативный штаб Минздрава страны.

По состоянию на 25 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в стране составляет 2801 (+46).

Общее количество вылеченных составило 2097 человек (+27), а показатель выздоровления 74.8%.

Из 689 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 1 пациент находится в крайне тяжелом состоянии, у 7 — состояние тяжелое, у 62 — состояние средней тяжести, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.

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