Урожай раннего картофеля в Таджикистане может быть полностью уничтожен из-за заморозков, - СМИ

CentralAsia (TJ) - После того, как весь урожай абрикоса и черешни в Таджикистане и Узбекистане отказался под угрозой уничтожения вследствие аномально раннего начала цветения, эксперты EastFruit обращают внимание на ещё одну неожиданную угрозу – высокую вероятность потери значительной части урожая раннего картофеля.

В Таджикистане посадка раннего картофеля в 2021 году состоялась в преддверии праздника фермеров Иди Сада, то есть до 30 января, после чего в стране установилась аномально тёплая погода, способствующая активному прорастанию картофеля.

При этом, в связи с высоким уровнем цен на товарный картофель, по оценкам экспертов EastFruit, посевные площади под урожай 2021 года существенно расширились. Что, кстати, провоцировало ещё более существенный рост цен на товарный картофель, т.к. он также активно использовался, как семенной в этом году. Точных цифр о том, насколько расширились площади нет, но речь идёт о тысячах гектаров, по словам участников рынка.

При этом, владельцы и арендаторы земли говорят, что чиновники на местах активно стимулировали жителей Таджикистана расширять площади под картофелем и торопили их с ранним посевом, в надежде, что это позволит снизить цены на продукцию после начала поступления урожая на рынок. Местные СМИ также регулярно рапортовали об успехах в посадке картофеля.

Однако уже в среду в центральном Таджикистане ожидаются заморозки, а, согласно прогнозов погоды, в ночь на пятницу температура может достигать минус 10 градусов по Цельсию и даже днём останется ниже нуля. К сожалению, заморозки могут продлиться от 5 до 6 дней. Если этот прогноз подтвердится, то урожай раннего картофеля может быть полностью уничтожен.

Возможно частично спасти урожай картофелеводов Таджикистана, по мнению агрономов, может обильный полив картофеля с укрытием всей плантации агроволокном. Тем не менее, очевидно, что не все имеют в наличии достаточные количества укрывных материалов для защиты всех площадей картофеля, и вероятность, как минимум частичной потери урожая является достаточно высокой.

Министр сельского хозяйства Таджикистана Сулаймон Зиёзода сообщил в своём докладе о прогнозах рекордного роста площадей. «В 2021 году мы намерены увеличить площади под картофелем до свыше 71 тыс. га», — сообщил министр. При этом в 2020 году картофель в Таджикистане бы собран с более чем 54 тыс гектаров. То есть ожидалось расширение площадей почти на треть.

Поскольку цены на картофель уже высоки, частичная потеря урожая раннего картофеля может привести к ещё более резкому росту цен на этот социально важный продукт. Так как картофель в Таджикистане считают «вторым хлебом», подобное развитие событий будет крайне нежелательным для всех. Более того, в этом сезоне цены на картофель и в России, откуда можно было бы импортировать продукцию, довольно высоки, и в данный момент цены на российский картофель продолжают расти. В Узбекистане цены на клубнеплод также находятся на исторически высоком уровне, поэтому поставок из Узбекистана ожидать также не стоит. Поставки картофеля из Пакистана могут частично снять напряжение с рынка, однако влияние этого фактора уже практически исчерпано. Остаётся надеяться, что прогнозы погоды окажутся неверными, отмечает портал.

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